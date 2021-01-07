Житель Бурятии ударил ножом женщину и сбежал

Истекая кровью пострадавшая сумела дойти до ближайшего магазина и попросить о помощи



В Усть-Баргузине сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. Так, в одном из магазинов поселка сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что к продавцам обратилась женщина с ножевым ранением и попросила о помощи. Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь и перебинтовали подручными средствами рану.



Во время опроса потерпевшей было установлено, что малознакомый мужчина ударил ее ножом и убежал в неизвестном направлении.



"В ходе отработки прилегающего жилого массива в одном из домов сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержали подозреваемого. Задержанный, 40-летний местный житель, на улице во время конфликта нанес женщине ножевое ранение в области груди. Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в территориальный отдел полиции", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ведется следствие.



Фото: "Номер один"

