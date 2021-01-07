Фотограф из Бурятии упала со снегоходом с моста во время похода на Мамай

Девушка и ее супруг уверяют, что они оказались брошены гидами на произвол судьбы



Софья Найданова и ее супруг Игорь купили однодневный тур на Мамай у известного в Бурятии гида – Инги Кругловой. 3 января, в самом начале пути, снегоход, на котором ехали Софья и Игорь занесло и он упал с моста в ледяную реку. Не обошлось без травм. У Софьи синяки, а у ее мужа сильный ушиб грудной клетки. Теперь вместо активного отдыха супруги вынуждены сидеть дома уже несколько дней. Гид, тем временем, отказывается возвращать туристам деньги за неиспользованный тур.



Более подробно о том, что произошло, Софья Найданова рассказала в соцсетях.



«Я и мой муж улетели со снегоходом в реку. Муж вылетел со снегохода и упал на булыжник. Получил ушиб грудной клетки. Я упала, но более удачно. У меня только синяк на ноге», - рассказывает девушка.



По ее словам, на санях, прицепленных к снегоходу, ехали еще пять человек. Чудом эти сани не рухнули на супругов сверху.



«Я просто закрыла руками голову… Вскакиваем от шока, от ледяной воды. Мы же плашмя упали, вода начала заливаться везде. Стоим по колено в воде. Я спросила у мужа: «Ты как?». Он ответил, что у него, кажется, ребра сломаны, настолько ему было больно», - рассказала фотограф.



После этого супруги с трудом нашли свои рюкзаки и не без помощи гидов выбрались из ледяного плена по двухметровым сугробам. Мимо в этот момент проходила группа людей, среди которых оказался турист, хорошо знакомый супругу Софьи. Он отвел пару в теплый дом, где им помогли отогреться, развесили мокрую одежду, чтобы она скорее высохла.



Прошло два часа. Супруги приняли решение спускаться к трассе.



«Ноги в пакеты, в ботинки и было принято решение мокрым, с больными ребрами спускаться до трассы. Но вскоре оказалось, что гиды организовали нам эвакуацию на снегоходе до трассы. Доставили нас до машины, потом мы поехали в город (Улан-Удэ)», - говорит девушка.



Софья отметила, что никого не упрекала в произошедшем инциденте. Но когда супруги приехали домой, решили связаться с Ингой Кругловой.



«Мы написали Инге, что наш тур не состоялся, и мы просим сделать возврат (6 тысяч рублей, - прим. ред.). У нас моральный и физический ущерб. И представляете, эта женщина оказалась сделать нам возврат. Написала, что приносит извинения от лица Мамая. Горы, видимо. Цена жизни, безопасности – 0 рублей. По ее словам, видимо мы упали туда, потому что у нас была какая-то не такая энергетика. Такой ее ответ. Она сказала, что мы должны были быть благодарны ей за то, что остались живы. Что она нас в домик отвела. Хотя мы ее вообще не видели. Мы не требуем компенсацию, мы просим возврат за несостоявшийся тур», - возмущается Софья.



Тем временем гид Инга Круглова очень спокойна. Она продолжает водить туристические группы по маршрутам.



- Усиленный трафик складывается не в лучшую сторону, - комментирует ситуацию гид. – Меня обвиняют в неисправности снегохода, на котором ехали мои туристы. Они перевернулись на мосту. Я не могла предвосхитить это событие, но мы сделали все, чтобы помочь пострадавшим. Они испытали больше стресс, чем ушиб, были помещены в теплый дом, их осмотрел врач, им был выделен гид, персональный снегоход и машина до города. Осталось только возместить тур с приключениями!



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