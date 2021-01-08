Искусанная собаками улан-удэнка не может самостоятельно двигаться и сидеть





Жительница Улан-Удэ 20-летняя Татьяна Лоскутникова, ставшая жертвой своры бродячих собак, с 29 декабря находится в национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) хирургии имени Вишневского. Никаких кардинальных изменений в её состоянии пока нет. Об этом рассказали в соцсетях родственники девушки.

- В состоянии Тани кардинальных изменений нет, в планах на ближайшее время, чтобы Таня начала двигаться, садиться, пока же это слишком для нее болезненно, - пишут родные девушки.

Специалисты пока не дают прогнозов по поводу реконструкции лица девушки и по стоимости лечения.

- Хирурги ждут своей очереди, - поделилась семья Тани. – Идет поэтапное лечение. В России не так много хирургов, занимающихся именно реконструкцией. В частных клиниках за Татьяну готовы взяться после заживления всех ран. Но это минимум через полгода. Пока списывались с российскими специалистами. В зарубежные клиники ещё не обращались.

Второго января ей сделали операцию на глаза. Правый глаз улан-удэнки врачи спасали в течение четырёх часов – кровоснабжение в нём очень слабое, но оно есть. Левый, по прогнозам специалистов, точно будет видеть.

Объявленный ранее сбор средств на лечение девушки продолжается.

Нападение безнадзорных собак на Татьяну произошло 23 декабря в поселке Забайкальский, ДНТ «Весна». Девушку привезли в РКБ им. Семашко в крайне тяжелом состоянии.





Фото: vishnevskogo.ru