В Бурятии «Тойота Королла» врезалась в фуру

Седьмого января в 16.00 в Кабанском районе произошло столкновение двух автомобилей, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

На федеральной трассе «Байкал» 59-летний водитель машины «Тойота Королла Ранкс» наехал на стоявшую фуру «Скания». Это случилось в пяти километрах от станции Кедровая. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получила 56-летняя пассажирка Тойоты.