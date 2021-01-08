На руднике в Бурятии погиб мужчина

Несчастный случай произошел на руднике недалеко от села Ирокинда в Муйском районе третьего января. Об этом «Номер один» сообщили в СУ СК по Бурятии.

Проходчики в забое после взрыва простукивали породу. Один из рабочих пошел вперед, а второй задержался, чтобы собрать инструменты. В этот момент сверху повалились камни. Оставшийся на месте мужчина погиб.

Сейчас следователи ведут проверку, предварительные версии происшествия пока не озвучиваются.





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