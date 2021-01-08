Полсотни кур погибло на пожаре в Бурятии

Ранним утром 8 января в Кяхте произошел пожар в курятнике. На момент прибытия пожарных 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ строение горело изнутри. Возгорание было оперативно ликвидировано.

- В результате пожара курятник выгорел изнутри, по оперативной информации погибли 50 кур, жившие в строении. Предположительно, причиной возгорания могло послужить короткое замыкание электропроводки, - сообщает пресс-служба агентства ГО и ЧС.

Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что можно пользоваться только сертифицированными и исправными электроприборами. Не оставляйте их включенными без присмотра, а также не перегружайте электросеть единовременным включением нескольких приборов.

При обнаружении пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» или «112».





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