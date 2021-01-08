На Гусином озере в Бурятии образовалась огромная трещина

Спасатели рекомендуют воздержаться от рыбалки и проезда по озеру





В ходе мониторинга ледовой обстановки государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия выявили опасный участок на озере Гусиное в Селенгинском районе Бурятии.

- В местности «Белый Камень» до местности «Муртой» образовалась трещина протяженностью около пяти километров, шириной от полутора до трех метров, наблюдается открытая вода и забереги, - сообщил государственный инспектор Селенгинского инспекторского участка Андрей Смирнов.

Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, инспекторы ГИМС, спасателм Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вдоль опасного места выставили вешки, также сотрудники администрации сельского поселения Гусиное озеро заблокировали съезд в местности «Белый Камень». Проводится профилактическая работа среди населения, беседы с рыбаками.





- Риск происшествий, связанный с провалом людей и техники под лед, очень высокий. Сегодня утром на машине заехал в полынью рыбак. К счастью, мужчине удалось быстро выехать, никто не пострадал, - уточнил Андрей Смирнов.

Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, не игнорировать запрещающие знаки, информационные аншлаги в местах блокирования съездов на лед. Провести разъяснительные беседы с детьми о недопустимости игр вблизи водоема. Только сознательное отношение к личной безопасности поможет избежать трагических последствий.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии