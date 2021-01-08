На Мамае в Бурятии девушка на ватрушке врезалась в снегоход

Под снегоход 7 января попала девушка, которая съезжала с горки

Очередной несчастный случай произошел на горе Мамай, куда жители республики на новогодние каникулы массово ездят на отдых.

Она врезалась в сани с другими отдыхающими, которые были прицеплены к снегоходу.

- Инструкторы говорили о соблюдении правил безопасности при катании: советовали кататься с другой горы, более безопасной. Девушка пренебрегла этими правилами, в результате травма, - пишут очевидцы в паблике «Весь Улан-Удэ».

Отметим, это уже второй неприятный случай с отдыхающими в Бурятии за последние дни. 3 января пара улан-удэнцев упала со снегохода в реку. У Софьи синяки, а у ее мужа сильный ушиб грудной клетки. Теперь вместо активного отдыха супруги вынуждены сидеть дома уже несколько дней. Гид, тем временем, отказывается возвращать туристам деньги за неиспользованный тур.