На трассе Р-258 "Байкал" дорожники вышли на борьбу со снегопадом

Работы шли круглосуточно

На трассе Р-258 "Байкал" завершились работы по очистке дорожного полотна от снега. Из-за обильных снегопадов дорожники работают круглосуточно.

На участке км 24+920 - км 100+000 за трое суток израсходовали 1 040 тонн противогололедных материалов. На данный момент на объекте задействовано 11 единиц дорожной техники.

8 января на участке км 30 - км 98 дорожники вместе с сотрудниками ГИБДД вводили ограничение движения для большегрузов и рейсовых автобусов. При помощи системы ГЛОНАСС и камер видеонаблюдения за ситуацией на дорогах региона следит диспетчерская служба Упрдора. Специалисты координируют работу подрядчиков по очистке трассы от снега и наледи.