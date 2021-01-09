В Бурятии подросток получил травму во время катания на ватрушке

Поездка могла плохо закончиться

В Закаменске молодой водитель автомобиля «Тойота Краун» и его 14-летний приятель решили экстремально прокатиться на «ватрушке». Они привязали её к автомобилю, подросток сел в «ватрушку», а водитель начал разгонятся. Катание, как и следовало ожидать, закончилось травмой подростка.

Госавтоинспекция Бурятии напомнила, что такие поездки могут плохо закончиться для пассажиров, поэтому прикреплять тюбинги, снегокаты и санки к транспортным средствам не стоит.

- Помните, что за нарушение правил перевозки пассажиров водителю грозит административная ответственность по ст. 12.23 КРФ об АП. В случае получения тяжёлых травм или гибели пассажира - уголовная ответственность, - напоминают в ГИБДД.