09.01.2021
В Улан-Удэ потерялись двое мальчиков

В Улан-Удэ потерялись двое мальчиков

Дети ушли их социального учреждения и не вернулись (Фото)

Полиции разыскивает 12-летнего Павла Фолина и 10-летнего Виталия Лалетина, которые сегодня около 17:00 покинули социальное учреждение для несовершеннолетних в Железнодорожном районе Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулись.



Приметы:

Павел Фолин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые.
Виталий Лалетин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 127 см, волосы русые, глаза карие (один глаз косит).

Были одеты:

Павел Фолин – шапка черная с белой полоской, куртка синяя, черное трико и черные ботинки.
Виталий Лалетин – шапка вязаная черная, куртка черно-серая, черные штаны и черные ботинки с белыми вставками.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-983-457-20-01 или 102 (112).

Фото МВД по РБ,  https://gazeta-n1.ru/stock/
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