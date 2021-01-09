В Улан-Удэ потерялись двое мальчиков

Дети ушли их социального учреждения и не вернулись (Фото)
Полиции разыскивает 12-летнего Павла Фолина и 10-летнего Виталия Лалетина, которые сегодня около 17:00 покинули социальное учреждение для несовершеннолетних в Железнодорожном районе Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулись.
Приметы:
Павел Фолин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые.
Виталий Лалетин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 127 см, волосы русые, глаза карие (один глаз косит).
Были одеты:
Павел Фолин – шапка черная с белой полоской, куртка синяя, черное трико и черные ботинки.
Виталий Лалетин – шапка вязаная черная, куртка черно-серая, черные штаны и черные ботинки с белыми вставками.
При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-983-457-20-01 или 102 (112).
Фото МВД по РБ, https://gazeta-n1.ru/stock/
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