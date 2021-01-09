В Улан-Удэ потерялись двое мальчиков

Дети ушли их социального учреждения и не вернулись (Фото)



Полиции разыскивает 12-летнего Павла Фолина и 10-летнего Виталия Лалетина, которые сегодня около 17:00 покинули социальное учреждение для несовершеннолетних в Железнодорожном районе Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулись.







Приметы:



Павел Фолин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые.

Виталий Лалетин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 127 см, волосы русые, глаза карие (один глаз косит).



Были одеты:



Павел Фолин – шапка черная с белой полоской, куртка синяя, черное трико и черные ботинки.

Виталий Лалетин – шапка вязаная черная, куртка черно-серая, черные штаны и черные ботинки с белыми вставками.



При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-983-457-20-01 или 102 (112).



Фото МВД по РБ,

Полиции разыскивает 12-летнего Павла Фолина и 10-летнего Виталия Лалетина, которые сегодня около 17:00 покинули социальное учреждение для несовершеннолетних в Железнодорожном районе Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулись.Приметы:Павел Фолин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза голубые.Виталий Лалетин – европейской внешности, худощавого телосложения, рост 127 см, волосы русые, глаза карие (один глаз косит).Были одеты:Павел Фолин – шапка черная с белой полоской, куртка синяя, черное трико и черные ботинки.Виталий Лалетин – шапка вязаная черная, куртка черно-серая, черные штаны и черные ботинки с белыми вставками.При наличии какой-либо информации о несовершеннолетних или их местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8-983-457-20-01 или 102 (112).Фото МВД по РБ, https://gazeta-n1.ru/stock/