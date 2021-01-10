10.01.2021
Пропавшие дети найдены в Октябрьском районе Улан-Удэ

Пропавшие дети найдены в Октябрьском районе Улан-Удэ

Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает

Несовершеннолетние Павел Фолин и Виталий Лалетин найдены сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в Октябрьском районе Улан-Удэ. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают сотрудники полиции. 

Напомним, о пропаже двух ребят сообщили вчера в МВД по республике. Они покинули социальное учреждение для несовершеннолетних в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

Министерство внутренних дел по Республике Бурятия благодарит всех неравнодушных горожан, оказавших содействие в поисках детей.

Фото: «Номер один»
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