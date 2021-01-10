Глава Бурятии поручил помочь в восстановлении сгоревшего приюта для животных

Этим займется зампред правительства Даба-Жалсан Чирипов



Недавно в сети появились сообщения о поджоге приюта для бездомных животных «Кот и пёс».



«Мало того, что убивают на улицах всех собак без разбора, добрались и до приюта! Кому это понадобилось?! Надеюсь следствие разберётся. Есть подозреваемый. Самое страшное- в дыму задохнулись 3 собаки, 2- х увезли в клинику «Айболит». Остальных удалось спасти, вынести на улицу. Собаки с гуманного отлова оставались в приюте на лечении», - сообщается на станице приюта в социальной сети.



В результате пожара разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол.



«Нам как никогда нужна ваша поддержка, любая помощь: доски, линолеум, сено для утепления вольеров, просто рабочие руки, чтобы помочь отремонтировать помещение», - говорилось в сообщении.



Между тем, на ситуацию уже отреагировали в правительстве республики. Так, пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев сообщил, что Алексей Цыденов дал поручение оказать всю необходимую помощь в восстановлении приюта.



«Алексей Цыденов дал команду заместителю председателя правительства Дабе-Жалсан Чирипову связаться с владельцами приюта «Кот и пес», выяснить какой ущерб нанесен пожаром и какой объем финансирования необходим для восстановления», - пояснил Алексей Фишев.



Фото: соцсети

