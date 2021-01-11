Новосибирец о сбивших женщину жителях Бурятии: «Они безбашенные»

Стали известны подробности резонансного ДТП со смертельным исходом
В Новосибирске задержан 30-летний житель Бурятии, который на недавно купленном автомобиле Range Rover насмерть сбил женщину в центре города.
Как сообщает НГС, ДТП произошло утром 9 января на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. Черный Range Rove сбил 56-летнюю женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте, а автомобиль скрылся. После ДТП водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, пересели в такси и разъехались по двум адресам.
Позже водителя задержали в одном из номеров гостиницы в Октябрьском районе Новосибирска. Им оказался 30-летний житель Бурятии, который был пьян. Анализ показал 0,950 мг/л алкоголя в его крови. Кроме того, в ходе обыска следователи нашли в салоне автомобиля Range Rover пакет с веществом растительного происхождения, который направили на экспертизу.
- Эта машина чуть не зацепила, летел по встречке на Военной, на все красные светофоры. Машину кидало из стороны в сторону, ехал на большой скорости, тормозил со свистом, - рассказала корреспонденту НГС читательница.
Бывший владелец внедорожника рассказал НГС, что трое жителей Бурятии приобрели у него автомобиль 24 ноября за 1 миллион 350 тысяч рублей.
— Они поставили автомобиль на учет через три дня после сделки. В момент продажи с машиной всё было в полном порядке, это подтвердил техосмотр. Через некоторое время покупатели мне позвонили и сообщили, что якобы мотор полетел. Я дал им контакты автосервиса, где обслуживался. Затем новые владельцы поехали в Шерегеш и по пути умудрились разбить машину. Они безбашенные. Пока им делали авто, они задержались в Новосибирске, фестивалили. Потом мне позвонил хозяин автосервиса со словами: «Посмотри, что они с твоей машиной сделали. Расхлестали нос. Также за это время они успели зад машине помять. А еще заднее сиденье вдобавок было заблевано». Водитель объяснил: авто мягко идет, укачало. Пока он ждал, что ему деньги на ремонт переведут, ходил по территории автосервиса с бутылкой виски, постоянно из нее отхлебывая и предлагая другим. Когда оплатил ремонт, уехал на такси, - рассказал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирску, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Фигуранту грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Фото: «Номер один»
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