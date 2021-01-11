В Бурятии 8-летний ребенок провалился в колодец

Спасти мальчика помогли росгвардейцы





Происшествие случилось в поселке Каменск Кабанского района. Как сообщили в Росгвардии Бурятии, 8-летний мальчик играл недалеко от дома с другими детьми и, не заметив присыпанной снегом ямы, провалился в нее.

На место прибежала бабушка ребенка, которая успокаивала внука и просила помощи в группе в мессенджере. «Помогите, пожалуйста! Прямо сейчас ребенок упал в яму, нужна лестница, он ушибся очень сильно! Помогите, пожалуйста, кто может, подъезжайте!», написала пенсионерка.





На помощь прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Старший группы задержания Дмитрий Попов и водитель Дмитрий Шолен при помощи лестницы, принесенной очевидцами, достали мальчика из трехметрового колодца. Заплаканного и замерзшего ребенка посадили в служебный автомобиль и доставили в больницу.Фото: Росгвардия Бурятии