В Улан-Удэ на пожаре пострадала пятилетняя девочка

Горела квартира в пятиэтажке





Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в поселке Аэропорт. На момент прибытия первого подразделения пожарных в подъезде дома наблюдалось сильное задымление, шел дым из квартиры на первом этаже. Огнеборцы приступили к проверке помещений и поиску людей.

«По лестничному маршу спасена 5-летняя девочка, которая получила легкое отравление продуктами горения и впоследствии была госпитализирована в медицинское учреждение. 18 жильцов подъезда успели эвакуироваться самостоятельно», - рассказали в МЧС Бурятии.Пожар быстро потушили. Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии