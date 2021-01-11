11.01.2021
В Улан-Удэ на пожаре пострадала пятилетняя девочка

В Улан-Удэ на пожаре пострадала пятилетняя девочка

Горела квартира в пятиэтажке

Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома в поселке Аэропорт. На момент прибытия первого подразделения пожарных в подъезде дома наблюдалось сильное задымление, шел дым из квартиры на первом этаже. Огнеборцы приступили к проверке помещений и поиску людей.

«По лестничному маршу спасена 5-летняя девочка, которая получила легкое отравление продуктами горения и впоследствии была госпитализирована в медицинское учреждение. 18 жильцов подъезда успели эвакуироваться самостоятельно», - рассказали в МЧС Бурятии.

Пожар быстро потушили. Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС Бурятии
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