Житель Бурятии променял украденную статуэтку Будды на четыре бутылки водки

Реликвию мужчина похитил у сельчанина, с которым выпивал





В Бурятии оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже статуэтки Будды Шакьямуни. Заявление о краже поступило от 45-летнего жителя села Гэгэтуй в конце октября. Мужчина рассказал правоохранителям, что у него из дома похищена 25-сантиметровая статуэтка Будды Шакьямуни, доставшаяся ему от родителей. Ущерб он оценил в 30 тысяч рублей. Поскольку сельчанин злоупотреблял спиртным, то не смог точно сказать, в какой момент была совершена кража.

В ходе следствия выяснилось, что в сентябре заявитель познакомился с двумя мужчинами и пригласил их к себе в гости для распития спиртного. Чуть позже к ним присоединился еще один знакомый хозяина жилища. Когда хозяин уснул, его 44-летний знакомый зашел в комнату и похитил статуэтку. Позднее он обменял ее на четыре бутылки водки у собутыльников.В настоящий момент подозреваемый задержан. По факту кражи в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com