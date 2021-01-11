Упавший в колодец ребенок сломал ключицу и получил травму головы

Несчастным случаем с 8-летним мальчиком занялись следователи
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту падения 8-летнего мальчика в колодец в поселке Каменск.
Как ранее сообщал «Номер один», днем 8 января мальчик с друзьями гулял во дворе своего дома. Рядом находился колодец, принадлежавший местной администрации и переданный в ведение организации жилищно-коммунального хозяйства. На колодце отсутствовала крышка, он был прикрыт двумя досками и сверху засыпан снегом. Во время игры дети подошли к колодцу, и один из них сквозь снег и щель в досках провалился вниз. При падении ребенок получил повреждения. Друзья позвали мать и бабушку мальчика, которые вызвали скорую. Подоспевшие первыми к месту происшествия сотрудники вневедомственной охраны достали ребенка из колодца и оказали помощь.
В следственном ведомстве сообщили, что в результате падения ребенок получил перелом ключицы и повреждения головы. Сейчас мальчик находится в травматологическом отделении больницы, где ему оказывается необходимая врачебная помощь.
«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и конкретных лиц, ответственных за нормальное содержание колодцев, которое должно отвечать требованиям безопасности для местного населения», - рассказали в Следственном комитете.
Фото: Росгвардия Бурятии
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