Шаман Габышев заявил о новом походе в Москву

Новый маршрут обойдется без Улан-Удэ

Скандально известный уроженец Якутска Александр Габышев "Шаман" заявил, что вновь собирается дойти до Москвы, чтобы "изгнать демона из Кремля". Об этом он сообщил своим сподвижникам на ютуб-канале "Новости регионов".



- Из Якутска выйду на белом коне и пройду по земле предков, через вилюйские улусы. Нюрбинский улус — земля моего отца, я должен обязательно посетить эти земли. Земля предков придаст мне сил, - говорит Габышев.



Напомним, оппозиционного шамана задержали в прошлом году на территории Бурятии. Он не дошел до границы с Иркутской областью 20 км. По данным республиканского МВД, Александр Габышев, 1968 года рождения, находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Для проведения следственных действий его доставили из Улан-Удэ в Якутск. Там его поместили в психоневрологический диспансер, откуда позже выпустили.



В этом году Габышев не планирует посещать Бурятию.



- Дальше дойду до Иркутска, там будет ждать основной отряд. Некоторые сюда ко мне приедут, со мной отсюда начнут поход. Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд. Когда дойду до Иркутска и соединюсь с основным отрядом, мы продолжим путь вместе. И мы дойдем до Алтайских гор. Я обязательно должен посетить Алтай — это место силы всей России. Пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там до Москвы уже рукой подать. Так что побыстрее будет наш поход — я на коне, вы на технике. Уруй-айхал, все будет исполнено, - говорит сам "шаман".



Интересно, что по мотивам похода этого якутского шамана выпустили игру для смартфонов. Чтобы провести обряд по изгнанию темных сил, нужно победить 250 росгвардейцев,





