Мошенники вытягивают у пенсионеров Бурятии миллионы

Жертвам обещают крупные компенсации за приобретенные БАДы





Как сообщили в МВД Бурятии, одной из популярных схем обмана, используемых мошенниками, является обещание выплаты компенсации за ранее приобретенные БАДы или лекарства. В 2020 году жертвами этой схемы в республике стали 14 граждан. Общий ущерб от действий мошенников составил более 7,5 миллионов рублей.

Схема мошенничества очень проста. Гражданам, чаще всего пенсионерам, звонит мошенник и представляется должностным лицом официальных органов. Он сообщает, что гражданину положена компенсация за ранее приобретенные им лекарства или БАДы, поскольку они оказались ненадлежащего качества. И, чтобы упростить выплату, мошенник просит перевести деньги за «комиссию и страховку» на указанный счет.Доверчивые граждане, рассчитывая на большую сумму компенсации, перечисляют накопления, а если их оказывается недостаточно, берут кредиты или занимают у родственников.Так, в апреле мошенники позвонили 66-летнему жителю Поселья и сообщили, что за приобретенные в октябре 2019 года им некачественные БАДы ему полагается компенсация в размере 10 миллионов рублей. Для того, чтобы быстро и без хлопот получить эти выплаты, мужчине предложили перечислить на счет деньги за ведение дела и юридическую помощь. После перечисления денег пенсионера уверили, что скоро он получит обещанные выплаты, но необходимо оплатить еще госпошлину. За несколько дней мужчина перечислил на счет мошенников более 530 тысяч рублей, которые занял у знакомых и родственников.В сентябре 61-летней жительнице Северобайкальска позвонил мошенник и представился следователем. Мужчина сообщил, что за приобретенный в 2017 году некачественный медицинский препарат ей полагается крупная компенсация. Для получения денег женщине необходимо оплатить страховку, подоходный налог, юридические услуги, сбор медицинских справок, услуги инкассации и т.д. В течение месяца женщина перевела мошенникам более трех миллионов рублей, которые заняла у родственников и знакомых.В октябре по аналогичной схеме 60-летняя жительница Улан-Удэ перевела мошенникам около полутора миллионов рублей.Полиция Бурятии предупреждает граждан: ни под каким предлогом не нужно переводить деньги незнакомым людям. Сохраняйте спокойствие и просто прекратите разговор.Фото: pixabay.com