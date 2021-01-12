Жителя Бурятии отправили в СИЗО после смертельного ДТП в Новосибирске

Мужчина проведет под стражей два месяца
Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО 30-летнего жителя Бурятии, который утром 9 января сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по НСО.
— Мы просили заключить его под стражу сроком на два месяца, так как он совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП, — рассказали в прокуратуре Центрального района.
Напомним, ДТП произошло в минувшую субботу в Центральном районе Новосибирска. Водитель Range Rover сбил 57-летнюю женщину и, не сбавляя скорости, скрылся с места ДТП. Вскоре автомобиль нашли на пересечении улиц Советской и Свердлова, внутри был обнаружен пакет с веществом, которое отправили на экспертизу. Водителя задержали вечером того же дня в одном из номеров гостиницы Октябрьского района. Он был пьян.
Ранее бывший владелец внедорожника рассказал, что трое жителей Бурятии приобрели у него автомобиль 24 ноября за 1 миллион 350 тысяч рублей. При этом он отметил, что за время пребывания в Новосибирске гости постоянно «фестивалили» и назвал их «безбашенными».
Фото: «Номер один»
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