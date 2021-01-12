После утреннего землетрясения Бурятию тряхнуло еще несколько раз

Серия афтершоков зарегистрирована в Тункинском районе





В Бурятии после сильного землетрясения , случившегося около шести часов утра, была зафиксирована серия повторных толчков.

«Сегодня с 06:02 до 08:36 на территории Тункинского района Бурятии зарегистрирована серия афтершоков с магнитудой в эпицентре от 3,9 до 5,1 баллов», сообщили в МЧС.Напомним, эпицентр утреннего землетрясения находился на территории Монголии в 63 км юго-западнее от села Монды Тункинского района. Его магнитуда составила 6,8 балла.Толчки ощущались в Окинском, Тункинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах и в Улан-Удэ. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.Фото: пресс-служба правительства Бурятии