В Бурятии бесследно исчез житель Иволгинска

Мужчина ушел из дома еще весной прошлого года и не вернулся





В Бурятии полицейские ищут 55-летнего Гомбо Жамбалова, который в конце марта - начале апреля 2020 года вышел из дома в селе Иволгинск и до настоящего времени не вернулся. Является уроженцем Джидинского района. Заявление о его пропаже поступило от родственников 27 мая прошлого года.

Приметы: азиатской внешности, на вид 55-60 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие с сединой, имеется лобная залысина.





Возможно, находится на заработках на территории фермерских хозяйств, пилорам, на заготовке леса.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-50-47, 8 (3012) 41-66-66, 8(924) 359-28-84.