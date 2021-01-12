Красноярец похитил с предприятия в Бурятии почти килограмм золота

Полицейским мужчина заявил, что драгметалл он нашел случайно





Следователи МВД России по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов.

Для перевозки вещества злоумышленник разделал его на несколько частей, упаковал в 3 полимерных пакета, обмотал скотчем и поместил под переднее пассажирское сиденье автомобиля своего знакомого. В июне прошлого года для незаконной продажи драгметалла он на машине вместе со своим знакомым, не осведомленным о преступных намерениях своего товарища, поехал из Бурятии в Хакасию.





Как сообщили в пресс-службе полиции, 32-летний красноярец работал в должности машиниста мельницы на горно-обогатительном предприятии в Бурятии. Там он обнаружил вещество общей массой более 7 кг, содержащее более 700 грамм золота и 94 грамм серебра.Однако на дороге автомобиль остановили полицейские, которые в ходе досмотра обнаружили упаковку с золотосодержащим сырьем. Подозреваемый пояснил, что обнаружил концентрат на территории горно-обогатительного предприятия. Якобы он занимался заменой трубы и, разматывая утеплитель, увидел спрятанные в нем верхонки, а внутри сверток, в котором находились указанные вещества.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю