Стало известно имя улан-удэнца, который сбил женщину в центре Новосибирска

Ранее суд арестовал предполагаемого виновника смертельной аварии на два месяца





Предполагаемым виновником смертельной аварии в центре Новосибирска оказался житель Улан-Удэ Аюр Хайдаков. Об этом в понедельник Сиб.фм сообщили в пресс-службе Центрального районного суда. Ранее Хайдакова арестовали на два месяца.

В социальных сетях удалось найти лишь одно полное совпадение по имени, фамилии, возрасту и городу проживания. В суде уточнили, что Аюру Хайдакову- 29 лет.Трагедия произошла 9 января: автомобиль Range Rover на скорости сбил женщину, переходившую дорогу по зебре, по предварительным данным, на красный свет. Предполагаемый виновник ДТП был задержан в комнате гостиницы в Октябрьском районе.Там житель Бурятии пытался скрыться от правосудия. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян – 0,950 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Напомним, ранее новосибирцы заявили, что водителю удастся уйти от ответственности.