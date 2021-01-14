В Улан-Удэ бродячие собаки вновь напали на ребенка





Вечером 13 января в районе первого участка ст.Дивизионной, неподалеку от КПП, на школьника напали собаки. Мальчик возвращался домой с тренировки.

Местные жители сообщают, что ребенок не пострадал, но был сильно напуган и забежал на КПП.

Сейчас люди намерены писать заявления командиру части по поводу нападения собак, однако непонятно, какие меры будут приняты. В местных вайбер-чатах жители Дивизионной рассказывают и о других нападениях бездомных собак.

- На меня сегодня возле школы налетела чёрная собака и с ней ещё две чёрных поменьше. Я её сумкой ударила. А если ребёнок маленький? – пишет местная жительница.

Напомним, в последнее время в Улан-Удэ участились случаи нападения безнадзорных собак на людей. Два наиболее резонансных случаях произошли в микрорайоне Забайкальский. Сначала в конце декабря там стая собак едва до смерти не загрызла 20-летнюю девушку, а на днях животные напали на 11-летнего мальчика, который также серьезно пострадал.





Фото: gazeta-n1.ru/stock/



