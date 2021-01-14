В Бурятии неизвестные едва заживо не сожгли инвалида

Мужчину успели спасти пожарные





13 января в селе Новая Брянь Заиграевского района произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома. На момент прибытия огнеборцев из квартиры на 2-м этаже шел дым.

Почти все жильцы эвакуировались самостоятельно, однако пожилой человек с ограниченными возможностями еще оставался в задымленной квартире. К счастью, подоспевшие пожарные успели спасти мужчину.Спустя 11 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем повреждены ванная комната, коридор и прихожая. Предположительной причиной пожара стал поджог, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС