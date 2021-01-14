Прокурор запросил для покалечившего улан-удэнку пристава 3,5 года колонии-поселения

Приговор Базыру Батуеву вынесут уже завтра





По информации «Номер один», в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. Ожидается, что уже завтра судья Екатерина Хорошева огласит приговор. Известно, что гособвинитель просил приговорить подсудимого к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить его водительских прав сроком на два года. Свою вину в преступлении пристав признал.

