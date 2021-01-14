Прокурор запросил для покалечившего улан-удэнку пристава 3,5 года колонии-поселения

Приговор Базыру Батуеву вынесут уже завтра
По информации «Номер один», в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного судебного пристава Базыра Батуева. Ожидается, что уже завтра судья Екатерина Хорошева огласит приговор. Известно, что гособвинитель просил приговорить подсудимого к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишить его водительских прав сроком на два года. Свою вину в преступлении пристав признал.
Напомним, поздним вечером 8 февраля руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии, 56-летний Базыр Батуев на своем «Лексусе» во дворе дома по ул. Октябрьской сбил двух женщин. Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу. Освидетельствование показало, что водитель был пьян (0.66 мг/л.).
В отношении Базыра Батуева возбудили уголовное дело по ч. 2. ст. 264 УК РФ - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
Как ранее сообщал «Номер один», еще в мае прошлого года пострадавшая Екатерина Любовникова начала осваивать протез, предоставленный ей Центром протезирования и ортопедии «Салют Орто» через Фонд социального страхования. Женщина уже прошла курс реабилитации в Центре и теперь снова ходит, правда, немного прихрамывая.
- Бегать не бегаю, но хожу, гуляю на улице, - улыбаясь, рассказывает Екатерина. - Планирую скоро выходить на прежнее место работы. Сидеть дома – это не мое, нужно двигаться. Я мечтаю о другом протезе, который позволит мне заниматься спортом.
Психологически Екатерина чувствует себя уже лучше. Женщина признается, что определенные комплексы у нее еще остались, ведь слишком мало времени прошло, чтобы перешагнуть барьер и полностью принять случившееся.
- Я понимаю, что ничего уже не изменить и нужно продолжать жить дальше, - делится Екатерина. - Меня поддерживают сын, родные и друзья. К сожалению, мама скончалась прошлым летом – слишком сильно переживала за меня.
С нового года Екатерина планирует вновь начать ходить на массажи.
- У меня много планов впереди. Надеюсь, все свои мечты смогу реализовать. Жизнь продолжается! – уверенно говорит Екатерина.
Фото: соцсети
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