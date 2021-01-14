В Улан-Удэ директор «Водоканала» использовал подчиненных как рабов

Сотрудники МУПа бесплатно строили дом для тещи Жаргала Цыбикова





Следственный комитет Бурятии раскрыл подробности уголовного дела в отношении депутата горсовета Улан-Удэ, директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении в крупном размере.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый чиновник заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги. На нем с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тысч рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей, связанных с деятельностью по обеспечению качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей.Помимо этого, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый чиновник заставлял подчиненных работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств заведомо ложных сведений с завышенными показателями пройденного пути. Деньги, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путем присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тыс. рублей.«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудниками УФСБ Бурятии. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступлений и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»