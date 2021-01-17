«Пожарные просто стояли и смотрели на горящий дом»

В Бурятии жители села возмущены работой огнеборцев



2 января дом по улице Гагарина, 1, в селе Тарбагатай вспыхнул из-за неисправности печи. По официальной информации, пламя оперативно ликвидировали, а на вызов приехали сразу две пожарные машины. Однако, как отмечают очевидцы, на самом деле тушением занимались сами жители.



– Ко мне пришла соседка и говорит: «Вика, мы горим». Я мужу сказала, чтобы собирался. Выскочили на улицу. Набрала «911» в 18:45, второй раз - в 18:50, до меня им звонили тоже соседи. Всего где-то пять звонков было, – вспоминает Виктория Гордеева, жительница дома по Гагарина, 1.



По словам Виктории, первыми прибыли спасатели. Один из них прошелся по квартирам, сказал выходить всем из дома. Во время обхода он зашел к многодетной семье, помог им выйти на улицу – при этом пожарных не было, дом еще горел.



Кроме того, как рассказывает Виктория, при тушении возникла проблема – в машине была замерзшая вода, а огнем пришлось заниматься самим жителям горевшего дома.



– Они поставили лестницу, на нее забрался житель дома Максим Зубков. Он сломал стекла, жена подала ему шланг, открыла насос – но воды не было, она перемерзла. Только когда приехала уже вторая машина, дом начали тушить. Но опять тушил пламя житель дома Максим Зубков, бывший пожарный. Пожарные стояли и смотрели, ничего не комментировали. Мы орали: «Почему у вас вода перемерзшая?». Они молчат.



Тем временем пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС после пожара сообщила СМИ, что «на ликвидацию пожара прибыли два отделения пожарной части 43 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ и старший дознаватель ОНДПР (отдел надзорной деятельности и профилактической работы. – Прим. ред.) по Иволгинскому и Тарбагатайскому районов Михаил Кушнарев». Сказано, что пока руководитель тушения пожара Виктор Тихонов проводил разведку пожара, Михаил Кушнарев стал оповещать жильцов о пожаре и безопасно эвакуировал мать с четырьмя детьми: «В это время пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания в квартире, не дав огню распространиться на основные конструкции и не допустив уничтожения жилого дома». По официальным данным, в результате пожара выгорела только кухня.



Прочитав такую новость, очевидцы пожара были крайне возмущены – мол, слишком много неправды и неточностей. Начиная от того, кто именно тушил пожар, и заканчивая другими нюансами. К примеру, по словам жителей, пострадала не только кухня. В одной квартире начался сам пожар, в другой - пришлось ломать стену для тушения, а жилье на первом этаже полностью залили водой.



– Когда пожар более-менее потушили, Максим Зубков и Анатолий Хоботов сами ломали соседнюю стену, потому что стена начала тлеть. Сказали пожарным, что надо тушить стену, шланг протянули в другую квартиру, включили воду. Толя зашел в эту квартиру – вода бежала просто на пол, – возмущается Виктория. – Он сам взял шланг и начал тушить стену.



По словам жителей, с огнем справились только к 11 вечера, спустя четыре часа. Причем осмотр здания проводили сами жильцы – Анатолий Хоботов и Максим Зубков забрались на крышу и разбирали доски, осматривали дом. Непонятно, где были пожарные в этот момент и почему допустили гражданских лиц к ликвидации пожара.



Вдобавок жители прислали видеоролик с происходящим скандалом. В нем жильцы эмоционально просят второго пожарного заниматься тушением, мужчина, в свою очередь, объясняет, что охраняет служебную машину от угона. Слова Виктории подтверждают другие жильцы.



– Нам позвонила мама, сказала, что у нас горит дом. Вызвали пожарных, мы приехали, их еще не было. Стала еще раз им звонить. Подъехали, пошли тушить. В окно полез пожарный, бросил шланг и ушел оттуда – побежал вовнутрь. Муж залез на лестницу, начал тушить, я помогала ему – подтаскивала рукав, – добавляет владелица горевшей квартиры Анастасия Зубкова. – После всего мы сели отдохнуть, потому что надышались дымом. Смотрим - там еще идет возгорание в стене. Мы кричали, звали пожарных, их было всего двое на тот момент. Сначала не могли их найти – я искала по всем квартирам. В это время мой супруг и дядя ломали стену. Я звонила в пожарную часть, просила подмогу. Они ответили, что подмога тут не нужна, хотя огонь мог еще дальше разойтись. Потом глава поселения еще раз вызвала подмогу, тогда уже приехали.



В настоящий момент Республиканское агентство ГО и ЧС комментировать ситуацию отказалось, отметив, что провести служебную проверку возможно только после подачи гражданами соответствующего заявления. Тем временем, как отмечает Виктория Гордеева, жильцы с опасением ждут весеннего периода.



– Возгорание было уже неоднократно, пожарные про наш дом знали. А самое страшное – сейчас все залито, начнется оттепель, начнет все таять – наш дом просто сложится, все упадет, – делится Виктория.



Напомним, проблемы дома по Гагарина, 1, в Тарбагатайском районе уже не раз поднимались в средствах массовой информации. Ранее «Номер один» писал о том, что дом находится в аварийном состоянии, а его жители воюют с местными властями – жителям приходилось самостоятельно обращаться в экспертную фирму, чтобы дом признали аварийным, пока представительные органы сельского поселения бездействовали.



Эржена Мансорунова, «Номер один».

Фото Республиканское агентство ГО и ЧС

