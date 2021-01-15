В Бурятии пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов

С риском для жизни огнеборцы вынесли их из огня





14 января на номер «112» поступило сообщение о пожаре на территории частного дома в селе Петропавловка Джидинского района. На момент прибытия огнеборцев гараж, навес и веранда горели полностью, существовала угроза распространения огня на жилой дом.







При разведке пожара огнеборцы обнаружили три газовых баллона – за гаражом и на веранде. С риском для жизни пожарные эвакуировал баллоны из огня. На ликвидацию открытого горения потребовалось почти 1,5 часа.







В результате пожара сгорел гараж, три находящиеся в нем автомобиля, дощатый навес и веранда дома, частично повреждена наружная стена дома. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.







«Столь разрушительные последствия пожара связаны с его поздним обнаружением, и, следовательно, поздним обращением в пожарную охрану. Причина пожара устанавливается», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС