В Бурятии кот помог пожарным спасти своего хозяина

Животное мяукало рядом с кроватью, под которой спрятался его владелец

В посёлке Кырен Тункинского района 15 января произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных дом был задымлен: горел холодильник, стена дома и потолок, огонь распространялся по конструкциям здания.

- Несмотря на то, что пожарные открыли путь к спасению , горящий дом не покинул громко мяукающий кот. Он не отходил от кровати, под которой, в условиях сильной задымлённости, работники пожарной части Олег Смолин и Олег Котлов обнаружили мужчину, - сообщают в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожарные спасли человека и кота, эвакуировав их на свежий воздух.

Начальник 10-го Тункинского отряда ГПС РБ Чингис Даржаев и старший дознаватель ОНДПР по Тункинскому району Мэргэн Аранзаев на оперативном автомобиле доставили пострадавшего мужчину с признаками отравления продуктами горения в больницу.

Открытое горение ликвидировали за 16 минут. В результате пожара сгорел холодильник, выгорели стена и пол кухни, а также повреждена кровля. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника.