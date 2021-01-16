В Улан-Удэ задержан любитель сладкого

Мужчина пытался умыкнуть из магазина восемь плиток шоколада

В продуктовом магазине по улице Буйко в Улан-Удэ 15 января сработала кнопка тревожной сигнализации. По адресу незамедлительно направилась группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибывший на место наряд Росгвардии и сотрудники службы безопасности на выходе из магазина задержали мужчину, у которого за пазухой нашли похищенное - восемь плиток шоколада.

В ходе просмотра видеоматериалов системы наблюдения работники магазина заметили, что один из покупателей незаметно складывает сладости за пазуху.

Задержанным оказался ранее судимый 30-летний горожанин, он был доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.





Фото: пресс-служба Росгвардии по Бурятии