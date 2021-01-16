В Улан-Удэ на пьяном вождении попался видный бизнесмен





Как сообщил источник «Номер один», 13 января пьяным за рулем был пойман директор ООО «Никмед» Дмитрий Перинов.

- Около 4 часов утра на улице Краснофлотская за нарушение ПДД был остановлен автомобиль «Тойота Хайлэндер» под управлением водителя 1973 года рождения. От прохождения освидетельствования он отказался и был оформлен по ст. 12.26 ч.1 КРФ об АП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), - сообщили в пресс-службе УГИБДД по РБ.

Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В данное время материалы направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

ООО «Никмед» занимается поставками медицинского оборудования, медтехники и медицинских изделий.

Напомним, недавно стало известно, что на пьяном вождении попался депутат Хурала и бизнесмен Иринчей Матханов. Он управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав, за что получил повторный штраф в 30 тыс. рублей. Суд не стал отправлять за решетку уважаемого человека на 15 суток, хотя на практике обычных «лишенцев» легко закрывают как злостных нарушителей закона.



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