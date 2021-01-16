Житель Бурятии после ссоры с односельчанкой пытался сжечь ее дом

В результате его злого умысла сгорели хозпостройки





Поздним вечером 13 января в полицию Баргузинского района поступило сообщение о возгорании в селе Баргузин. Проснувшаяся от шума хозяйка смогла самостоятельно затушить входную дверь жилища, но хозяйственные постройки спасти не удалось. Ущерб устанавливается.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в поджоге задержали 52-летнего ранее судимого за наркопреступление сельчанина.

Следствием установлено, что проживающий неподалеку мужчина совершил преступление после ссоры с хозяйкой жилища.

Задержанный рассказал полицейским, что он облил входную дверь горючей жидкостью и поджег, затем обошел жилище и поджег пристроенные к дому надворные постройки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.





Фото: пресс-служба МВД по Бурятии