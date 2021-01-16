Полицейский в Бурятии спас замерзающую в поле семью

Семейная пара чуть не замерзла в Баргузинском районе





Трагедия едва не случилась в местности Недоростково Баргузинского района. Житель села поехал в райцентр за продуктами. Вечером 15 января мужчина позвонил своей жене и сообщил, что почти добрался до дома.

- Ему осталось преодолеть пешком около шести километров. Испугавшись за супруга, женщина вышла ему навстречу. Только спустя несколько часов она, увидев небольшой костер, нашла замерзающего мужа. Из-за длительного пребывания на холоде мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Отогрев телефон, женщина позвонила на телефон «112», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Не теряя ни минуты, на место выехал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Баргузинскому району капитан полиции Александр Агафонов. В условиях морозной ночи и метели полицейский отыскал семейную пару. Оценив состояние мужчины, капитан полиции Александр Агафонов сообщил на телефон экстренной службы, что будет самостоятельно выносить пострадавшего, которому нужна срочная госпитализация.

Около полутора километров полицейский нес на себе мужчину, пока не передал его прибывшим сотрудникам Первого Баргузинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Пожарные доставили мужчину с признаками обморожения конечностей в больницу.

За проявленный профессионализм и решительность в экстренной ситуации полицейский будет поощрен министром внутренних дел по Республике Бурятия.





Фото: пресс-служба МВД по Бурятии