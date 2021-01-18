В Бурятии сельского коррупционера не стали наказывать строго

Часть выведенных через фиктивного сотрудника денег женщина тратила на нужды учреждения





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора культурно-досугового центра в Иволгинском районе. Женщина обвинялась в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

«Обвиняемая оформила фиктивный приказ о приеме на работу дочери подчиненного работника на ставку администратора районного дома культуры. С марта 2018 года по июль 2020 года трудоустроенной перечислялась зарплата, пособия по беременности и родам и уходу за ребенком на общую сумму 288 тыс. рублей, при этом трудовые обязанности она не исполняла. Деньги частично использовались на обеспечение нужд культурно-досугового центра», - рассказали в прокуратуре Бурятии.В ходе предварительного расследования причиненный преступлениями ущерб женщина возместила в полном объеме.По ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, суд прекратил уголовное дело в отношении женщины и назначил ей судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.Фото: «Номер один»