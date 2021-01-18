Жительница Бурятии выдумала ограбление, чтобы не платить штраф за утерю паспорта

В итоге женщине дали штраф за заведомо ложный донос





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Гусиноозерска. Она обвинялась в заведомо ложном доносе.

«В августе прошлого года женщина обнаружила потерю телефона, паспорта и других личных документов. Чтобы избежать административной ответственности за паспорта, она написала заведомо ложное заявление в полицию о том, что ее ограбило неустановленное лицо», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в размере 6 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.Отметим, по статье 19.16 КоАП РФ штраф за утерю паспорта в 2020 году составлял от 100 до 300 рублей. Впрочем, за это административное нарушение и вовсе можно получить лишь предупреждение.Фото: «Номер один»