В Бурятии преступлений стало меньше, но убивать стали больше

Также растет число мошенничеств





В 2020 году в Бурятии зарегистрировано 20 639 преступлений, что на 6,7% меньше, чем в 2019 году, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сократилось число краж (-14%), в том числе с проникновением в квартиры (-29%), разбоев (-42%), хулиганств (-19%), незаконных рубок лесных насаждений (-19,5%).На 20,5% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. На 2,3% сократилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 24% – наркотического.В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+6%), мошенничеств (+16%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+36%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с 2019 годом их число возросло почти на 81% и составило 3 196. Из них более половины относятся к категории тяжких и особо тяжких.Фото: pixabay.com