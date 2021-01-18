В Бурятии пожар уничтожил жилой дом

Местные жители тушили огонь из шлангов и ведер





17 января в селе Шарагол Кяхтинского района загорелся жилой дом. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, до прибытия пожарных местные жители тушили возгорание из шлангов и ведер, на тяжелой технике убрали заборы, чтобы пламя с горящего дома не распространилось на постройки.

К моменту прибытия огнеборцев дом был полностью охвачен огнем. Только на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около получаса.«В результате пожара огнем полностью уничтожен дом с пристроенной верандой. Причина пожара устанавливается. Владелец дома размещен у соседей», - сообщили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС