В Улан-Удэ студент ради букета для девушки пошел на мошенничество

Он расплатился за цветы фейковым чеком





13 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 39-летней горожанки, работающей в организации по продаже цветов. Она сообщила, что днем в магазин позвонил неизвестный и заказал букет стоимостью около 4,5 тысяч рублей. Курьера молодой человек встретил рядом с общежитием. Показав ему онлайн-чек об оплате товара «мобильным банком», он забрал цветы. Уже позже сотрудники организации обнаружили, что деньги на банковский счет так и не поступили. А впоследствии выяснилось, что клиент обманул курьера: электронная квитанция о переводе денег оказалась фейковой.

Оперативники полиции задержали подозреваемого, им оказался 17-летний студент техникума. По его словам, узнав о возможности хищения имущества с помощью фейкового расчета, он решил попробовать применить этот способ на практике. Обзвонив несколько магазинов, учащийся ССУЗа нашел торговую точку, где оплату за товар можно было произвести по факту его доставки, и оформил заказ. Букет предназначался девушке учащегося, с которой он поссорился накануне. В содеянном молодой человек раскаялся. Как отметили в МВД Бурятии, ранее юноша не попадал в поле зрения правоохранительных органов.Сейчас в отношении парня возбуждено уголовное дело. Полиция призывает граждан и, в частности, торговых работников, быть более бдительными при расчете покупателей. В случае оплаты покупки посредством онлайн-банкинга необходимо удостовериться, что на ваш номер пришли сообщения об оплате товара.Фото: pixabay.com