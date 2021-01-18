Спецслужбы не нашли бомбу в улан-удэнской школе

Утром директору школы №17 пришла угроза о том, что здание заминировано





По сообщению пресс-службы Росгвардии Бурятии, утром в Улан-Удэ директору школы №17 пришло письмо о том, что здание заминировано. Неизвестные угрожали директору и требовали выполнить определенные условия. Школьников и персонал учебного заведения эвакуировали, на место прибыли спецслужбы.

– Информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не найдено, – сообщили в Росгвардии.На странице «svodka_03» в инстаграм опубликована записка, которую лже-террористы направили в школу. Неизвестные потребовали огласки информации об их группировки в СМИ, а также строгого выполнения условий.– Вы будете выполнять все наши последующие приказы, даже если это будет, например, уплатить 500 тысяч. Мы тут не в игры играем, – говорится в записке.Фото: Росгвардия Бурятии