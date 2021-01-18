Баир Жамбалов: «Не считаю себя виновным, я там не был»

Бывший вице-спикер Хурала Бурятии впервые прокомментировал громкое дело





Сегодня в Верховном суде Бурятии отец погибшей 17-летней девушки Максим Бурчевский оспаривает решение об освобождении Баира Жамбалова из-под домашнего ареста. Бывший вице-спикер Хурала Бурятии в здании суда прокомментировал журналистам нашумевшее дело.