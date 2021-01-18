Баир Жамбалов: «Не считаю себя виновным, я там не был»

Бывший вице-спикер Хурала Бурятии впервые прокомментировал громкое дело
Сегодня в Верховном суде Бурятии отец погибшей 17-летней девушки Максим Бурчевский оспаривает решение об освобождении Баира Жамбалова из-под домашнего ареста. Бывший вице-спикер Хурала Бурятии в здании суда прокомментировал журналистам нашумевшее дело.
- Неохота тайны следствия раскрывать. Наша позиция – меня там не было, значит, не было, - ответил Жамбалов на вопрос журналиста «Тивикома». По его словам, «за рулем был другой человек». - Там же человек признался…, - сказал Жамбалов.
Напомним, спустя несколько часов после смертельного ДТП, в котором обвиняют Баира Жамбалова, в отдел полиции пришел его друг, бизнесмен Галуст Пилосян. Он заявил, что именно он находился за рулем в момент наезда. В отношении него возбудили уголовное дело, однако позже данная версия не подтвердилась. Сейчас Пилосян проходит как свидетель.
В конце декабря Советский районный суд изменил меру пресечения Баиру Жамбалову, который ранее находился под домашним арестом. Следком объяснил это решением тем, что расследование завершено, и держать под стражей обвиняемого нет смысла.
- Два часа выйти сходить – это мало, я человек активной жизненной позиции, могу туда-сюда сходить. Сейчас дома, няньчусь, - рассказал о своем досуге Жамбалов. Также он уточнил, почему не извинился перед отцом погибшей девушки Максимом Бурчевским.
- Видите ли, я там не был, не считаю себя виновным. Особо не получалось, один раз разговаривал. Отношения с ним, сами какие понимаете, - ответил Жамбалов.
Бывший вице-спикер добавил, что приглашает СМИ в суд, чтобы осветить процесс.
- Приезжайте в Прибайкальский районный суд. Мы попросим, чтобы был открытый суд. Приезжайте, там все будет видно, - сказал он.
Как ранее сообщал «Номер один», первое заседание суда по делу Жамбалова состоится 19 января. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
По данным следствия, вечером 5 января 2020 года зампред Хурала на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. После ДТП он скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.
После ДТП Баира Жамбалова сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая прошлого года решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Жамбалов пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.
Фото: скриншот видео «Тивиком»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?