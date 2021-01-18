В Улан-Удэ бабушка победила в неравной схватке с грабителем

Пенсионерка кинулась в погоню за злоумышленником, заставив его бросить похищенные продукты





В Улан-Удэ полицейские задержали уличного грабителя. Как сообщили в МВД Бурятии, инцидент произошел вечером 12 декабря. Неизвестный сбил с ног шедшую домой с работы женщину и потребовал отдать ему дамскую сумку. Когда 48-летняя горожанка стала сопротивляться, он ударил ее по лицу и, вырвав сумочку, в которой находились сотовый телефон и кошелек, скрылся. Ущерб составил 3800 рублей.

Подозреваемым оказался 24-летний гражданин, злоупотребляющий спиртным и ведущий асоциальный образ жизни. Парень воспитывался в детдоме, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркопреступление.Молодой человек признался, что продал телефон прохожему и выбросил сумку, не найдя более ничего ценного. По факту грабежа в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.Как выяснилось, молодой человек оказался причастен к грабежу 74-летней пенсионерки. Бабушку он ограбил на улице Гастелло спустя неделю после совершения первого преступления: вырвал из ее рук дамскую сумку с кошельком и пакеты с продуктами питания и принялся бежать. Однако пожилая женщина, несмотря на возраст, побежала вслед за злоумышленником, поэтому ему пришлось бросить пакеты, чтобы скрыться.Фото: pixabay.com