В Улан-Удэ задержан мужчина, избивавший тростью внедорожник

Полиция возбудила в отношении него уголовное дело
Накануне вечером на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе Улан-Удэ произошел инцидент, видео с которого попало в сеть.
На нем видно, как на остановке паркуется автомобиль. Стоявшие рядом люди выражают недовольство, а один из мужчин предметом, похожим на трость, разбивает переднее стекло автомобиля и зеркало.
Сообщалось, что водитель внедорожника заехал на остановку со встречной полосы и чуть не наехал на стоявших там людей.
После публикации видео в сети, полиция обратилась к горожанам с просьбой помочь в поиске свидетелей произошедшего.
Сейчас стало известно, что мужчина, разбивший внедорожник, задержан сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района Улан-Удэ. Нарушителем оказался молодой человек 1995 года рождения.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Задержанный сознался в содеянном. По его словам, он был возмущен поведением водителя внедорожника, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По данным полиции, водитель внедорожника также ответит за свое поведение перед законом. Он будет привлечен к административной ответственности за движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ).
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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