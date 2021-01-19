В Бурятии осужденный за смертельное ДТП тракторист не смог обжаловать приговор

Сельчанин получил пять лет в колонии-поселении





Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу осужденного жителя Джидинского района. Районный суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2018 года в темное время суток водитель трактора с самодельным прицепом ехал по автомобильной дороге «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск». В прицепе находились 11-метровые бревна, при этом ни на тракторе, ни на прицепе не работали задние габаритные огни. Также отсутствовали светоотражающие знаки.Из-за этого двигавшийся за трактором водитель автомобиля не сумел вовремя обнаружить опасность и врезался в выступающие за пределы прицепа бревна и сам прицеп. В результате ДТП водитель и малолетний пассажир автомобиля погибли на месте происшествия.«Верховный суд республики доводы жалоб осужденного и его адвоката, оспаривавшего доказанность вины, оставил без удовлетворения», сообщили в республиканской прокуратуре.Фото: «Номер один»