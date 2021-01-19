В Бурятии осудили мужчину, воткнувшего ножницы в глаз беременной сожительницы

Ближайшие три года он проведет в колонии





Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор районного суда в отношении 43-летнего жителя Закаменска, обвиняемого по ст. 111 УК РФ « Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как следует из материалов дела, 1 мая 2020 года пьяный мужчина в ходе возникшего конфликта со своей 33-летней беременной сожительницей схватил маникюрные ножницы и нанес ими удар в правый глаз женщины. С контузией глазного яблока она была госпитализирована в больницу, откуда в полицию поступило сообщение об инциденте. Подозреваемого задержали.Как выяснилось, злоумышленник ранее был неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода он не имел, перебиваясь случайными подработками.Ущерб, причиненный здоровью потерпевшей, расценен судебно-медицинской экспертизой, как относительно тяжкий - у женщины снизилось зрение. Отметим, что она – мать двоих детей, на момент совершения преступления была беременна третьим.На суде обвиняемый признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшей. Рассмотрев материалы дела, Закаменский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Посчитав приговор слишком суровым, мужчина подал жалобу. Он просил учесть наличие на его иждивении троих несовершеннолетних детей и неработающую жену, смягчить приговор либо назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.Однако Верховный суд Бурятии оснований для удовлетворения жалобы не нашел. Стоит отметить, что и прокурор, и потерпевшая также возражали против смягчения наказания.«Приговор признан законным и обоснованным, а назначенное наказание в виде 3 лет лишения свободы – справедливым», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: pixabay.com