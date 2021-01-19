19.01.2021
В Улан-Удэ мужчина обгорел, пытаясь потушить свой автомобиль

В Улан-Удэ мужчина обгорел, пытаясь потушить свой автомобиль

Пострадавшего госпитализировали

Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Тобольской загорелся автомобиль. Как сообщили в МЧС Бурятии, к моменту прибытия огнеборцев машина была полностью охвачена огнем. Владелец транспортного средства получил ожоги кистей, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. Мужчину госпитализировали.

В результате пожара машина полностью сгорела, также частично поврежден рядом стоящий автомобиль. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем транспортного средства.

Фото: МЧС Бурятии
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