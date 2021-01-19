Похититель ребенка в Бурятии был судим за убийство и разбой

«Номер один» стали известны подробности резонансного преступления





В Хоринском районе Бурятии разыгралась драматическая история , главными героями которой стали бывшие супруги и их трехлетняя дочь, место жительства которой сейчас определяет суд. 18 января мать ребенка со знакомым приехала из Волгоградской области в Бурятию, чтобы решить этот вопрос, но требование отдать девочку под угрозой пистолета обернулось уголовным делом. Подробности резонансного преступления «Номер один» рассказали следователи.

На допросе задержанный рассказал: «Когда мы остались с ним (отцом ребенка - прим. авт.) вдвоём на кухне, я достал пистолет из-за пояса, направил его ему в голову и сказал, что я забираю ребёнка. Сказал, что мне за это заплатили. Таким образом, я хотел заставить его думать немножко по-другому».









В понедельник в полицию позвонил 28-летний житель одного из сел Хоринского района, который рассказал, что у него только что-то неизвестный под угрозой пистолета похитил трехлетнюю дочь.Отец рассказал, что мужчина приехал на такси, и дал его описание. Полиция объявила план «Перехват», на въезде в Улан-Удэ близ поселка Восточный автомобиль с похитителем остановили сотрудники вневедомственной охраны. Пассажиров – 39-летнего мужчину и 25-летнюю женщину - препроводили для разбирательства. Девочку сыщики передали отцу.В ходе допроса задержанный мужчина рассказал, с какой целью он похитил ребенка. Оперативники изъяли у него орудие преступления - пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».- По словам задержанного, он приобрел пневматический пистолет в Улан-Удэ. Эту информацию мы будем проверять, - сообщил руководитель Хоринского МСО СУ СКР по Бурятии Зорикто Баинов.Обстоятельства похищения сейчас исследуются в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия).На сегодня известно, что девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из поселений Хоринского района. Ее мать в 2018 году уехала на постоянное место жительства в Волгоградскую область. Почему малышка осталась с отцом, сейчас выясняет следствие: то ли мать по своей воле оставила дочь и уехала, то ли отец не захотел отдавать ей ребенка.Тем не менее, спустя почти два года мать начала требовать возврата ребенка. У бывших супругов начался спор по определению места жительства дочери. Мать обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней. На сегодня этот судебный процесс еще не завершен.Не дожидаясь решения суда, женщина вместе с приятелем приехала из Волгоградской области в Улан-Удэ. Из города они на такси отправились в Хоринский район, где живет девочка.Пара подъехала к дому. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где наставил на отца малышки пневматический пистолет и под угрозами убийства похитил ребенка. Далее мужчина вывел девочку из дома, усадил в машину к матери, после чего такси отправилось в сторону Улан-Удэ.- Обвиняемый задержан. Мужчина ранее судим за особо тяжкие преступления - убийство и разбой. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил Зорикто Баинов.Известно, что мать девочки не судима. Ее роль в преступлении сейчас устанавливается. По словам женщины, она не была осведомлена о том, что приятель задумал похитить девочку с использованием пистолета. Дескать, она попросила его просто поговорить с отцом ребенка.Оба родителя девочки работающие, благополучные люди. Отец живет с родителями, которые помогают ему воспитывать девочку.Расследование уголовного дела продолжается.Фото и видео: Следственный комитет Бурятии