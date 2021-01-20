Житель Бурятии убил борца стулом

Удар был такой силы, что железная ножка вонзилась спортсмену в голову





В Тункинском районе Бурятии за новогодние праздники произошло два убийства. В канун Нового года за праздничным столом брат зарезал родного брата, а спустя две недели во время встречи старого Нового года случилась еще одна семейная трагедия – сельчанин вонзил родственнику в голову ножку от стула.

Оба преступления произошли в поселке Аршан. Первое убийство случилось в ночь с 31 на 1 января. За праздничным столом на почве алкоголя поругались два родных брата-погодка. 56-летний мужчина схватил нож и ударил им младшего брата. 55-летний мужчина скончался. Обвиняемый в убийстве сейчас находится под арестом.Второе преступление произошло 13 января. За праздничным столом собрались родственники: две сестры, муж одной из них и их двоюродный брат - борец, кандидат в мастера спорта. Неожиданно между мужчинами разгорелась ссора из-за старых обид.40-летний муж сестры, который был намного крупнее своего спортивного родственника, схватил металлический стул и ударил им оппонента. Удар был такой силы, что железная ножка вонзилась борцу в голову. 34-летний потерпевший скончался от последствий открытой черепно-мозговой травмы.- Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, он находится под арестом, - сообщил и.о. руководителя Тункинского МСО СУ СКР по Бурятии Эрдэм Шагжиев.У обоих участников конфликта остались дети: у потерпевшего - трое малышей, у обвиняемого – двое, девяти и четырех лет.Фото: russianstock.ru